Tony van der Meulen heeft het niet op de Russen: ‘Ze zijn niet te vertrouwen’

CIJFERS EN KAARTJE Ruim 14.000 verkeerson­ge­luk­ken in een jaar in Brabant: meeste incidenten in Eindhoven, Tilburg en Breda

4 oktober Bijna 1 op de 6 Nederlandse verkeersongevallen vindt plaats in Noord-Brabant. In 2020 werden er binnen de provinciegrenzen ruim 14.000 verkeersongelukken geregistreerd, wat neerkomt op 13,7 procent van het totale aantal ongevallen in Nederland. De meeste incidenten vonden plaats in de grote Brabantse steden Eindhoven, Tilburg en Breda.