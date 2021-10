Toon en Maria lopen de 100.000 net mis: ‘water, half bakske koffie en een fruitje’ om 50 uur op te dansen

Rob Kemps zag winst Televizier-Ster Talent niet aankomen: ‘Ster komt bij de platenspe­ler in de huiskamer te staan’

15 oktober BEST - Kersverse Televizier-Ster Talent-winnaar Rob Kemps had niet verwacht dat hij donderdagavond op het Gouden Televizier-Ring Gala naar voren zou worden geroepen. De Bestenaar liet in het Koninklijk Theater Carré mede-genomineerden Raven van Dorst en Monica Geuze achter zich.