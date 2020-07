Toon R. in de rechtbank: ‘Ik was niet op de vlucht, ik zat in Bulgarije’

Live via TwitterDEN BOSCH/OSS - Toon R., de in mei opgepakte neef van Martien R., ontkent dat hij op de vlucht was voor de politie. In de rechtbank van Den Bosch betoogde hij donderdag dat hij in Bulgarije zat en niet terug kon omdat hij zijn paspoort was ingenomen.

Volgens het Openbaar Ministerie was Toon R. al sinds het begin van Operatie Alfa, in november 2019, op de vlucht. Pas op 18 mei kon hij worden aangehouden in een vakantiehuis in Ede. Daar vond de politie ook een wapen, tien mobiele telefoons en een busje vol drugschemicaliën. ,,Die drugs waren niet van mij", zei Toon R. van mij.

Hij haalde ook uit naar de 'mediacampagne’ van justitie, waarin hij werd afgeschilderd als 'de meest gezochte man van Brabant'. Of als een ‘lid van de Brabantse maffia’, zoals zijn advocaat Tony Boersma toevoegde. Alle media-aandacht voor zijn aanhouding noemde Toon R. 'schandelijk en misselijkmakend'. ,,Journalisten gedragen zich als schoothondjes van het Openbaar Ministerie.”

Verslaggever René van der Lee is aanwezig in de rechtbank en doet verslag via Twitter (dit artikel gaat onder de tweets verder):

Chatberichten

Vorige week werd duidelijk dat de politie hem kon oppakken dankzij het hacken van de bij criminelen populaire chatdienst EncroChat, waarmee versleutelde berichten werden verstuurd. In de rechtbank zei Toon R. dat hij niet eens gebruikmaakte van de versleutelde EncroChat-telefoons. Advocaat Boersma wil meer informatie over de manier waarop het Openbaar Ministerie achter de schuilplaats van Toon R. kwam.

'Gestapo’

In zijn verklaring voegde R. nog toe dat hij zich uiteindelijk via een vrachtwagen Bulgarije had uit laten smokkelen. Hij maakte zich ook boos over de inval in de Lithse woonwagen van zijn ex-vriendin, waar ook zijn twee kinderen wonen. ,,Het leek de Gestapo wel, alles is kapotgemaakt.”

Justitie denkt dat Toon R. betrokken was bij een van de cocaïnetransporten, de handel in mdma en een drugslab in Leeuwarden, dat in mei 2019 werd opgerold. Uit de afgeluisterde gesprekken in de schuur bij het woonwagenkamp aan de Osse Hoogheuvelstraat blijkt volgens de officieren van justitie dat Toon R. af en toe ‘het hoogste woord’ had, bijvoorbeeld toen het plan geboren werd om een door de Belgische douane onderschepte container met cocaïne terug te stelen.

Liquidatie

Samen met zijn oom Martien werd Toon R. in 2012 door het gerechtshof vrijgesproken van de liquidatie van Ossenaar Hans van Geenen, die rijdend op de A73 bij Nijmegen werd doorzeefd met een mitrailleur. De rechtbank had Martien en Toon R. veroordeeld tot respectievelijk 23 en 20 jaar gevangenis. ,,Toen heb ik ook al zo'n mediacircus over me heen gekregen. Dat is schadelijk voor mij en voor mijn kinderen.”

Film justitie

Woensdag stonden ook al zeven verdachten terecht in een tussentijdse zitting, onder wie Martien R. De rechtbank besloot dat alle verdachten in voorarrest moeten blijven. Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat het een 'visuele weergave’ gaat maken van de aanklacht tegen de familie R. De film zal grotendeels gebaseerd zijn op de heimelijk opgenomen gesprekken in de schuur bij het woonwagenkampje aan de Osse Hoogheuvelstraat. Daar kwam de familie vrijwel dagelijks bijeen, volgens justitie vooral voor het smeden van criminele plannen.