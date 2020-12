Toon wil vooruit in zijn dorp Erp, waar corona zo huishield

Nieuwsover­zicht | Woede na demonstra­tie met 500 man op elkaar - Grote zorgen om vermist meisje (16)

21 december Wildwesttaferelen op de A27. Een auto reed met 200 kilometer per uur over de snelweg en botste daarbij nog tegen een ander voertuig ter hoogte van Hank. En in de Dommel bij Liempde is een lichaam gevonden. Het gaat om de man die al weken wordt vermist: Rob van Berkel. Ondertussen wordt er in Eindhoven hard gezocht naar een 16-jarige vermist meisje. Dit en meer in het nieuwsoverzicht.