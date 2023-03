Toos van den Hurk (1956-2023) stond altijd voor iedereen klaar: ‘Iedereen heeft wel een bijzondere herinnering aan haar’

video + update Wildwestta­fe­re­len in Roosendaal: beelden tonen schietpar­tij midden op straat

ROOSENDAAL - Bij een schietincident op de Philipslaan in de Roosendaalse wijk Kalsdonk is vrijdag rond 16.15 uur een man gewond geraakt. De man is buiten levensgevaar maar wel overgebracht naar het ziekenhuis.