Topcouturier Addy van den Krommenacker valt voor Grave: ‘Heb 's avonds het idee dat ik in New York ben’

Addy van den Krommenacker (72) had al heel wat paleizen gezien, prinsessen ontmoet en rode lopers bewandeld toen hij op een dag dit jaar het oude notarishuis in Grave binnenstapte en zichzelf het woord ‘ja’ hoorde uitspreken. Ja, hij deed het. Hier zou hij naartoe verhuizen.



Meteen daarna voelde hij de schrik, want: had hij het écht gezegd? Hardop?



Oh my god, dacht hij. ,,Hoe ga ik dit doen? Ik heb alles net twee jaar geleden over gehuisd van Den Bosch naar Nuland.”



Uden. Den Bosch. En nu toch Grave

De meeste mensen zullen Addy van den Krommenacker associëren met de celebrity’s die paraderen in zijn creaties. Willeke Alberti, of het Amerikaanse model Tyra Banks. Prinses Carolina de Bourbon de Parme, dochter van prinses Irene. Italiaanse landschappen zijn zijn inspiratie. Of kunst, zoals Tuin der Lusten van de in Den Bosch geboren schilder Jheronimus Bosch.