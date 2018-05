Topdrukte op Brabantse snelwegen lijkt voorbij, nog wel vertraging op A2

Op de A2 gebeurde bij Zaltbommel een ongeluk met twee vrachtwagens, waardoor het verkeer vanaf Den Bosch al vanaf 7.00 uur helemaal vast staat. Twee rijstroken werden afgesloten, net als de oprit bij Zaltbommel. Om 09.45 uur is de weg vrijgegeven. Het verkeer komt daar langzaamaan op gang, waardoor de vertraging flink afneemt.

Omleidingsroute

Rijkswaterstaat adviseerde om te rijden via onder meer de A59, maar daar gebeurde rond 8.15 uur een ongeluk met zes auto's bij Nieuwkuijk. Of er gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Het ongeluk zorgde voor een vertraging van 40 minuten richting Waalwijk. De weg is inmiddels vrij en om 09.45 uur was geen sprake meer van een file.

A58

Ook op de A58 is het maandagochtend raak. Rond 7.00 uur was de linkerrijstrook tussen Bavel en Tilburg-Reeshof tijdelijk dicht. Toen de weg weer was vrijgegeven, gebeurde er een ongeluk bij Oirschot. Verkeer moest rekening houden met minimaal een half uur vertraging. Ook deze file is inmiddels een stuk afgenomen.