Topdrukte verwacht in Hoogerheide: teller kaartverkoop WK veldrijden gaat richting de 40.000

Komend weekend vindt het WK veldrijden voor de derde keer in vijftien jaar plaats in Hoogerheide. Het publiek weet het West-Brabantse wielerdorp maar al te goed te vinden. De teller van de kaartverkoop gaat richting de 40.000.

Na de spektakelstukken van 2009 en 2014 belooft het WK in Hoogerheide met nu al 40.000 verkochte kaarten opnieuw een mooi weekend te worden voor de deelnemende crossers en publiek. ,,En er is nog speling. We hebben per dag een capaciteit van 40.000 man, dus we zijn nog niet uitverkocht”, laat organisatie-voorzitter Jan Prop weten. ,,Wat er nog aan verkoop aan de deur bijkomt is moeilijk te zeggen. In 2014 verkochten we in totaal 52.000 kaarten. Dus wellicht zitten we daar weer in de buurt.”

Momenteel zijn er 28.000 kaarten verkocht voor de zondag, de dag van het duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. ,,Voor de zaterdag zitten we tussen de 8.000 á 10.000.” Op zaterdag rijden onder andere de elite vrouwen. ,,Jammer dat Marianne Vos er niet bij is, die is hier altijd een groot publiekstrekker. Maar laten we Puck Pieterse en Fem van Empel nu niet vergeten. Die twee gaan er een mooie strijd van maken. Wellicht ziet het publiek op zaterdag bij de dames een bijzonder spectaculaire wedstrijd en besluiten ze om zondags terug te komen of álsnog te komen.”

Volledig scherm In 2009 zat het zwart van de mensen op de Brabantse Wal. © ROBERT VAN DEN BERGE

Het parcours voor de renners kent wat aanpassingen dit jaar, maar ook voor de supporters zijn er een aantal aanpassingen. Het eeuwige wachten totdat u mag oversteken is voorbij. Hoogerheide kent dit jaar maar twee oversteekposten. ,,Het publiek kan nu overal vrij rondlopen. we hebben bruggen geplaatst zodat de mensen niet meer in de rij moeten staan om over te steken. Je kan het hele parcours rond.”

Op de weide waar de grote VIP-tent staat is dit jaar een heus festivalterrein opgetrokken. De biertent heeft plaats moeten maken voor drank en etenstentjes. ,,Daar staat geen biertent meer, inderdaad. Maar geen zorgen. We hebben naast de VIP-tent drie grote biertenten staan. Een onder het ‘Koepelbos’ naast de VIP-tent, eentje boven op de hoogste weide (achter Bistro D’Ouwe Leeuw red.) en een tegenover de trappen. Parallel aan de finishhelling. Het middenterrein is nu vrijer te belopen en bezet met drank en etenstentjes, zie het als een festivalterrein.” Dat heeft alles te maken met de veiligheid. ,,Mocht er wat gebeuren dan kan het publiek zonder het parcours te hoeven kruisen veilig het terrein verlaten.”

Voor de liefhebber: ,,De eerste tent zal sluiten rond een uur of zes, de andere om zeven uur. Daarna zal het feest op het dorp wel verder gaan vermoed ik.”

Het parcours is nagenoeg af. Donderdagochtend worden de laatste hekken geplaatst, de spandoeken nog een keer strak getrokken en wordt de VIP-tent opgeleverd. Precies op tijd voor de eerste vrije training van donderdagmiddag, waar de grote namen hoogstwaarschijnlijk voor het eerst te zien zullen zijn.

De eerste training zal donderdagmiddag plaatsvinden van 14:00 tot 16:00 uur. De rest van het programma vind je hier.

Volledig scherm De meer dan 150 meter lange VIP-tent. © Pix4Profs / Joris Knapen