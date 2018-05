Tot wel 30 graden vandaag in Brabant! Deze evenementen nemen maatregelen

Janek (65), die zwaarge­wond werd gevonden in huis Grave, is overleden

25 mei GRAVE - Janek Gomulka, de man van 65 jaar die op Hemelvaartsdag zwaargewond in zijn huis in Grave werd gevonden, is deze week overleden. Dat meldt de politie vanochtend. De politie zegt nog altijd in het duister te tasten over de vraag wat de Gravenaar precies is overkomen.