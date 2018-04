Transgender Yves krijgt steun van zijn Eindhovense baas bij Brasserie 't Zusje

Ooit werd Yves Funcke uit Valkenswaard geboren als meisje. Dat was 21 jaar geleden. Inmiddels is er veel veranderd. Yves gaat nu door het leven als man, zijn geboorteakte is op 2 oktober 2017 aangepast. Bij die ingrijpende verandering in zijn leven, heeft Funcke veel steun ondervonden van Miranda van Tussenbroek, eigenaresse van Brasserie 't Zusje in Eindhoven. Zo veel steun zelfs, dat Van Tussenbroek vorige week werd onderscheiden met de Transzoen, een prijs van Transgender Netwerk Nederland voor transgendervriendelijk werkgeverschap. ,,Miranda had eigenlijk al lang door dat Yves een jongen was. Haar openheid gaf hem het gevoel dat hij kon zijn wie hij wilde zijn", zo stond in het persbericht over de prijs.

Ruim twee jaar geleden solliciteerde Yves bij 't Zusje, als kok. Hij kreeg de baan, er was een klik. Een klik die verder ging dan het zakelijke. ,,Ik heb heel veel gesprekken gehad met Miranda, vooral in mijn eerste jaar bij 't Zusje. Het ging over hoe ik in elkaar zit, wat ik moest doen, hoe ik het mijn ouders zou vertellen", herinnert Yves zich als hij thuis in Valkenswaard zijn verhaal doet. Zijn moeder Anneke komt er even bij zitten en weet nog goed wat er aan het grote nieuws vooraf ging. ,,Voordat Yves vertelde dat hij transgender is, was hij depressief. Hij sliep heel weinig, had huilbuien, ik had het gevoel dat ik hem niet meer kon bereiken."

Quote Mijn brein wordt ook mannelijker. Ik ben veel korter door de bocht met uitspraken. Yves Funcke

Het thuis vertellen ging gepaard met veel tranen, de opluchting daarna was groot. De dank aan Miranda van Tussenbroek ook. ,,Yves noemt Miranda zijn tweede moeder. Dat vind ik prima. We staan helemaal achter de verandering, al moesten we in het begin wel erg wennen. Bij mij speelt emotie een grotere rol dan bij Miranda. Dat is logisch maar het maakt het soms ook moeilijker om Yves te helpen. Miranda staat verder van Yves af en kan van een afstandje dingen anders bekijken dan ik. De twee moeders vullen elkaar goed aan", zegt Anneke lachend. ,,En Miranda is nog een heel aardige vrouw ook."

Dat vindt Yves ook. ,,Ze heeft me een promotie gegeven tot sous chef ad interim voordat ik op 26 september vorig jaar jaar met mijn hormoonkuur begon. Dat deed ze om mij rust te geven. Ik vond dat knap."

De behandeling met het mannelijk hormoon testosteron laat nu zijn sporen na. Yves krijgt steeds meer mannelijke trekken. ,,Bredere schouders, een andere kaaklijn, een bredere kop, baardgroei. Ik heb nu ook pukkels. Ik zit in m'n tweede puberteit zou je kunnen zeggen, maar dan zonder het slaan met deuren", somt Yves op. ,,En mijn brein wordt ook mannelijker. Ik ben veel korter door de bocht met uitspraken. Vroeger zou ik vragen: 'Zou je alsjeblieft iets voor me willen doen.' Nu zeg ik: 'Je moet dit doen'."

Operaties