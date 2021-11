Travis Scott was ook op hiphopfestival in Tilburg ‘op het randje’

Tijdens het Astroworld-festival in Houston in de Amerikaanse staat Texas, kregen 11 mensen een hartstilstand. 8 van hen zijn overleden. Honderden raakten gewond en zeker 25 personen moesten worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De oorzaak was enorm gedrang bij de ingang en in het publiek. Travis Scott wordt als organisator van Astroworld nalatigheid verweten. Er waren te veel mensen en er was te weinig ruimte. Daarnaast zou Scott extra chaos veroorzaakt hebben door mensen op te roepen naar het festival te komen, zelfs als ze geen kaartje hadden gekocht. In het verleden is de rapper daar al twee keer voor veroordeeld.