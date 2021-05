Treinverkeer wordt weer opgestart, nog geen volledige dienstregeling: ook ongeregeldheden in Brabant

Het treinverkeer wordt vanaf 16.00 uur weer opgestart, maar het zal nog een tijd duren voor er na de landelijke storing weer een volledige dienstregeling is, meldt spoorbeheerder ProRail. De oorzaak van de storing lijkt gevonden, maar onzeker is of de oplossing stabiel genoeg is. Daardoor kan het zijn dat de storing terugkomt, aldus een woordvoerder. Ook in verschillende Brabantse steden zorgde de landelijke storing bij veel onduidelijkheid bij reizigers.

Het treinverkeer in vrijwel het hele land lag sinds 14.20 uur stil door een grote sein- en wisselstoring aan een telefoniesysteem. Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail zegt dat door een landelijke storing met het telefoniesysteem, treinverkeersleiders niet kunnen communiceren met de machinisten van vervoerders. ,,Dat is essentieel om treinen te laten rijden, dus daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen.”

Op station Breda stonden de treinen maandagmiddag in ieder geval stil. Reizigers wachtten gelaten af op wat komen ging. Via de intercom liet de NS weten dat er door een een grote storing voorlopig geen treinen zouden rijden. Voor de reizigers op station Breda is nog veel onzeker. Hoe laat gaan de treinen weer rijden? Half vijf was de laatste stand van zaken, maar niemand die er zeker van is. De NS laat via de intercom weten dat de vertraging oploopt tot 120 minuten. Veel mensen wachten rustig af in het zonnetje buiten het station. Anderen drinken koffie of een koude versnapering. Af en toe is er iemand, nog niet op de hoogte van de problemen, die een NS-medewerker aanklampt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Laila (rechts) uit Helmond en Silke uit de buurt van Maastricht. Ze wachten gelaten op een van de perrons van station Breda. © Gerlach Horstenbach

Laila uit Helmond en Silke uit de buurt van Maastricht zitten op een bankje op het perron. De meiden, ze studeren beiden aan de Avans Hogeschool, hebben hun laptop opengeklapt om de tijd te doden en meteen wat studiewerk te doen. ,,We wachten nu al zeker een uur”, zegt Laila. Ze heeft inmiddels contact gelegd met het thuisfront. ,,Als het nog lang duurt, word ik opgehaald.” Voor Silke is dat was lastiger. ,,Eer iemand uit Limburg is om mij op te pikken, zal het treinverkeer waarschijnlijk weer zijn hervat.’'

Hulplijn inschakelen

Even verderop staan Thijs en Thijs samen met Nissrine. Ook zij studeren in Breda. Ze bellen en overleggen. ,,Op een van de eerste dagen dat we weer naar school kunnen, gebeurt er dit”, zegt Thijs uit Dordrecht. ,,Ik moet om vijf uur werken, maar dat ga ik niet halen.” Andere Thijs komt uit Tilburg. “Ik heb inmiddels een hulplijn ingeschakeld die me misschien komt halen.” ,,Dan kan ik wellicht meerijden”, vult Nissrine aan die ook in Tilburg woont.

Volledig scherm Het station in Tilburg. © BD

Voor het station in Eindhoven staan veel mensen maandagmiddag op hun telefoon te kijken of te bellen, om toch maar een oplossing te vinden voor hun reis die even niet doorgaat. ,,Ik heb net mijn nichtje in Tilburg gebeld. Mijn dochtertje Nikita van zes maanden is daar. Ik zou naar haar toegaan omdat ik borstvoeding geef en ze niet genoeg eten bij zich heeft”, zegt Sharon Dank uit Eindhoven. ,,Ik ben nu aan het kijken of mijn zus vanuit Eindhoven met mij op en neer kan rijden. Ik kan ook de bus pakken maar dan ben ik twee uur onderweg”, vertelt Dank rond vier uur.

Taxi delen richting Rotterdam

Iets eerder stond de Rotterdamse Tine te bellen met vriendinnen in haar woonplaats. Ze had een afspraak. Ondertussen probeert ze andere reizigers op weg naar Rotterdam te vinden om eventueel een taxi mee te delen. Taxichauffeurs denken met haar mee. Ze weten een wagen vol te krijgen met passagiers richting Tilburg, die samen de rit betalen. ,,Deze storing is goed voor ons”, zegt een taximan.

Tim Leuvering uit Heerlen wil naar huis nadat hij eerder op de dag zijn tandarts in Waalre heeft bezocht. Die heeft hij aangehouden uit de tijd dat hij in Eindhoven woonde. ,,Ook omdat de meeste tandartsen geen nieuwe patiënten aannemen vanwege corona. Maar ik vermaak me wel in mijn oude stadje. Ik heb liever dat hier vast zit door een storing dan ergens anders. Van mij mag de storing nog wel even duren”, zegt Leuvering, voordat hij opgewekt zwaait en de stad in loopt.

Essentieel

Ook in Tilburg staan de treinen stil. Reizigers worden via de informatieborden geadviseerd om te luisteren naar de omroepen die worden gedaan. Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail zegt dat door een landelijke storing met het telefoniesysteem, treinverkeersleiders niet kunnen communiceren met de machinisten van vervoerders. ,,Dat is essentieel om treinen te laten rijden, dus daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen.”

De storing lijkt veroorzaakt door een automatiseringsfout in het systeem van de provider, legt de ProRail-woordvoerder uit. ,,Een technisch verhaal, maar mogelijk kunnen we die computerstoring handmatig herstellen, maar we weten nog niet zeker of dat ook daadwerkelijk het euvel is.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maximumcapaciteit

Mobirail is volgens ProRail naar een maximumcapaciteit opgeschaald om de storing te ontdekken. In het geval dat ‘het euvel’ inderdaad is gevonden, wordt aan een stappenplan gewerkt om het treinverkeer te hervatten. De ProRail-woordvoerder verwacht dat reizigers nog de rest van de dag de gevolgen zullen ondervinden van de storing. ,,Het duurt dan nog lang voordat alles is opgestart, dat is een grote puzzel, dus reizigers zullen nog flinke tijd last hebben van de storing.” Tot 16.00 uur zullen alle treinen van NS niet rijden.

De NS, Arriva en Keolis adviseren reizigers om hun reizen uit te stellen tot een later moment. Het is nog niet bekend hoe lang het duurt tot de storing is verholpen. Bij Arriva rijden er momenteel alleen nog treinen in het noorden van het land en ten zuiden van Roermond. ProRail en NS adviseren reizigers in de app te kijken welke reis er mogelijk is.

Volledig scherm Het station in Breda tijdens de grote storing. © Gerlach Horstenbach

Volledig scherm Het station in Breda tijdens de grote storing. © Gerlach Horstenbach

Volledig scherm Wachten op station Breda. © Gerhlach Horstenbach

Volledig scherm Het station in Gilze-Rijen tijdens de grote storing. © MaRicMedia / Jeroen Stuve

Volledig scherm Het station in Oisterwijk tijdens de grote storing. © De Kort Media / Toby de Kort

Volledig scherm Het station in Oisterwijk tijdens de grote storing. © De Kort Media / Toby de Kort