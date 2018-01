Treiterende jongeren bestelen straatmuzikant op Stratumseind in Eindhoven

UPDATE Dode man in Bredase woning waar politie inval deed en twee mannen vluchtten

11:23 BREDA - In de Bredase flat waar dinsdagmorgen een inval werd gedaan en twee mannen probeerden te vluchtten, is een dode man gevonden. Dat meldt de politie. Het is niet bekend of de man door een misdrijf om het leven is gebracht.