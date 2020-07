Tropisch warm: vrijdag dik boven de dertig graden in Brabant

Nieuwsover­zicht | Weer strengere coronare­gels voor België - ‘Niemand neemt verantwoor­de­lijk­heid voor dood Arie den Dekker’

27 juli Het was nog rustig op de stoep van het gemeentehuis in Oss toen Arie den Dekker zich vanmorgen overgoot met een brandbare vloeistof. Hij stak zichzelf in brand en overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Zijn dood maakt vandaag veel los. Ook was het de dag waarop in Helmond de Cacaofabriek werd afgesloten omdat er een verdacht pakketje op de parkeerplaats was achtergelaten. En België voerde - opnieuw - strengere coronamaatregelen door.