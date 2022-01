Truckers overnachten noodgedwongen op de vluchtstrook: 'Ze staken m'n vrachtwagen in brand toen ik erin lag te slapen’

Nieuwsover­zicht | Duizenden boetes geschreven vanuit touringcar - Louk deelt elke dag foto van verstren­gel­de handen met zoon in coma

In het centrum van Bergen op Zoom heeft woensdag een grote brand gewoed in een historisch pand. Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-Alert verstuurd in de omgeving. Verder zijn duizenden automobilisten de afgelopen maanden betrapt met een telefoon in de hand tijdens het rijden. En daarnaast is 17,5 jaar cel geëist tegen Wim S. voor het om het leven brengen van zijn vriendin Heidy Goedhart. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

26 januari