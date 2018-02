TU Eindhoven wordt Engelstalig in 2020

EINDHOVEN - Met ingang van 2020 is het Engels officieel de voertaal aan de Technische Universiteit Eindhoven. Volgens het College van Bestuur past dat bij de TU/e-gemeenschap en ingenieurs. 'Onze wereld is Engels'.

Op het hele terrein van de Technische Universiteit in Eindhoven is vanaf 1 januari 2020 het Engels officieel de voertaal. Alle opleidingen, op één na, zijn nu al in het Engels. Maar vanaf 2020 wordt ook buiten de collegezalen Engels gesproken en geschreven. Met dat nieuwe taalbeleid wil de TU/e voorkomen dat buitenlanders zich op de campus buitengesloten voelen. De radicale keuze voor het Engels moet ook de positie van studenten later op de arbeidsmarkt verbeteren.

„Dertig procent van onze wetenschappelijke staf en zestig procent van onze onderzoekers komen uit het buitenland. Bij de studenten ligt dat op vijftien procent. En we verwachten een verdere groei de komende jaren. Om voor iedereen toegankelijk te zijn en niemand uit te sluiten moeten we elkaar in ieder geval kunnen verstaan. Dat vraagt om een gemeenschappelijke taal", zegt Jo van Ham, vicevoorzitter van het College van Bestuur. Het nieuwe taalbeleid gaat uit van het principe 'Engels als het moet, Nederlands als het kan'. „Als je alleen met Nederlanders bent, ga je natuurlijk geen Engels spreken. Maar alle schriftelijke communicatie is vanaf 2020 in het Engels."

De Universiteitsraad staat volledig achter de plannen. Wel plaatst de U-raad vraagtekens bij de snelheid waarmee het taalbeleid wordt ingevoerd. Ook waarschuwt de U-raad voor de hoge kosten van de invoering en de verhoogde werkdruk voor personeel dat 'bijspijkercursussen' moet gaan volgen. Geen onterechte zorg, want vorig jaar bleek dat studenten van de TU/e in de jaarlijkse Keuzegids het onderwijspersoneel slechts een mager zesje gaven voor hun Engels. Van Ham: „Wij moeten werken aan de eisen die we stellen aan de docenten. Dat niveau van Engels moet zo goed zijn dat het onderwijs er niet onder lijdt."

Ook niet-wetenschappelijke medewerkers worden straks getest en moeten indien nodig naar een cursus om het niveau Engels te halen dat past bij hun functie. „Er wordt geïnventariseerd welk niveau Engels per functiecategorie nodig is. Voor iemand die in catering werkt is dat natuurlijk anders dan voor een docent, maar ook die zal zijn klanten in het Engels te woord moeten staan", stelt Van Ham. „Voor nieuw personeel worden de eisen voor Engelse taalvaardigheid bij werving en selectie expliciet gesteld. Voor studenten wordt een traject opgezet gericht op de taalvaardigheid, zowel Engels als Nederlands. Daarbij wordt de taalvaardigheid getoetst en indien nodig bijscholing en oefening aangeboden."

Ook de universiteit van Maastricht heeft Engels nu als voertaal en Wageningen is omgeschakeld naar het Engels in bestuur. Twente is net als Eindhoven bezig met de overschakeling naar Engels. In de politiek leven zorgen over deze 'verengelsing'. In de Tweede Kamer heerst de vrees dat sommige opleidingen voor Engelstalig onderwijs kiezen om meer studenten uit het buitenland te trekken, omdat die extra geld opleveren. Dit zou ten koste gaan van het aantal Nederlandse studenten. Onderwijsminister Van Engelshoven heeft toegezegd hierover in gesprek te gaan met de universiteitsbesturen.

Van Ham begrijpt die angst, maar benadrukt dat het de TU/e niet gaat om meer studenten of meer geld. „We hebben nu een stop op vier opleidingen en dat worden er in de toekomst alleen maar meer", zegt Van Ham. „Wel streven we naar een groter percentage buitenlandse studenten, omdat wij vinden dat we aan een internationale gemeenschap moeten bouwen. De wereld van ingenieurs is Engels."

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) staat niet afwijzend tegenover verengelsing van het wetenschappelijk onderwijs. Maar volgens de KNAW is er nog te weinig aandacht voor de kwaliteit van het Engels van docenten en studenten. De organisatie pleit voor meer individuele coaching. Van Ham: ,,De TU/e biedt straks waar nodig een op de persoon afgestemd traject aan."

Elphi Nelissen, hoogleraar Bouwkunde: „Ik denk dat een moderne universiteit niet meer anders kan. De gemeenschap wordt steeds internationaler en daarmee Engelstaliger. Het biedt de kans voor niet Nederlandstalige topwetenschappers om hier werkzaam te zijn. Wij bereiden daarmee onze studenten voor op een internationale carrière en bieden ze een bredere culturele samenleving. Daarnaast is Engels de taal van de wetenschap."

Marjolein Pijper (19) student Biomedische Technologie: „Er is een verschil tussen Engelstalige en Nederlandstalige colleges, want niet alle docenten even goed zijn in Engels. Ik denk wel dat de universiteit bereikbaarder wordt voor buitenlandse studenten als alles in het Engels is, maar buitenlandse studenten kunnen ook best Nederlands leren. Ik ben toch bang dat sommige vakken achteruit gaan."

Dorinda Loontjens (38), werkzaam bij bedrijfscateraar Eurest: „Voor ons zal er niet veel veranderen. We spreken al veel Engels want we hebben veel internationale gasten. Het zijn meestal buitenlandse gasten die een warme maaltijd tussen de middag willen. Zolang ze niet in het Chinees beginnen, vind ik het prima."