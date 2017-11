Tumultueuze huisuitzetting bewoner Fort Oranje 'onrechtmatig'

Volgens zijn juridisch adviseur Jeroen Pols had de gemeente Zundert, als beheerder van de camping, geen recht om Frans midden in de nacht door de politie geboeid uit zijn woning te laten halen.

Pols zegt dat het handelen van de gemeente Zundert in strijd is met het Europese recht. ,,Zelfs als beheerder van de camping heeft de gemeente zich te houden aan het woonrecht", aldus Pols.

Niet zonder rechter

In het besluit om het beheer van de camping over te nemen zou de gemeente volgens Pols gesproken hebben over het terrein en niet over stacaravans cq woningen. Raadsman mr. Bart Roozendaal van de gemeente Zundert bestrijdt dat. Hij zegt dat het beheer wel degelijk ook de woningen betreft. Voor Pols geldt in dat geval nog steeds dat mensen niet zonder besluit van de rechter hun woningen uitgezet kunnen worden.