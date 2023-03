Tussentijds afscheid bij hockeyclub Asten-Someren, maar Eva Zegwaard heeft een heel goede reden

Na elf jaar trouwe dienst in het vaandelteam zwaaide HCAS-speelster Eva Zegwaard (28) afgelopen weekend af. Het is natuurlijk niet gebruikelijk om tijdens het seizoen te stoppen, maar de bevlogen hockeyster had een geldige reden.

Gefeliciteerd met je zwangerschap. Hoe kwam het nieuws binnen bij je teamgenoten?

,,Nou, ik heb heel lieve teamgenoten. Ze begonnen allemaal te gillen en waren helemaal blij. Die reactie was dus wel superfijn. De meesten zagen het niet direct aankomen, op één na. Met Juliëtte Leeuwenberg hockey ik al m’n hele leven en voor haar was het niet echt een verrassing.’’

Je was bezig aan je elfde seizoen in dames-1. Wat ga je het meeste missen?

,,De wedstrijddagen waarop we na onze wedstrijd lekker in het zonnetje konden zitten en wat drinken. Ik ben er overigens nog wel gewoon bij tot het eind van het seizoen, maar dan vanaf de zijkant. Daarnaast ga ik het teamgevoel wel missen denk ik. Ik heb altijd in een fijn team gespeeld en HCAS is een fijne en gezellige club. Dus dat ik daar voorlopig wat minder kom zal wel even wennen worden.’’

Wat is voor jou het mooiste dat je hebt meegemaakt in al die jaren?

,,Op één staat sowieso de promotie naar de eerste klasse in 2015. Dat is al even geleden, maar dat was echt heel gaaf. Toch koester ik eigenlijk vooral de mooie momenten buiten de lijnen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan teamweekenden in de Ardennen of ergens in de sneeuw. Dat zijn prachtige herinneringen.’’

Dit seizoen waren jullie aardig op dreef. Vind je het jammer nu te moeten stoppen?

,,Ik ben blij dat ik dit jaar nog een aantal mooie wedstrijden mee heb kunnen pakken. Voor de winterstop heb ik nog een keer een winnend doelpunt mogen maken, dat was wel heel vet. Ik scoor niet zo vaak, dus dan is zoiets extra mooi. In het veld ben ik iemand die op het randje speelt en soms er net over. Ik heb dus ook regelmatig een kaart gepakt, dat past wel bij m’n mentaliteit om koste wat kost te willen winnen.’’

Gaan ze jou nog terugzien bij HCAS?

,,Dat wordt de komende tijd natuurlijk wat minder, maar ik kom zeker terug. Ooit wil ik ook zelf weer gaan hockeyen, dat spelletje kan ik niet missen. Nu moet ik even pas op de plaats maken, maar HCAS is zeker nog niet van me af. En als die kleine er is, kom ik gewoon met de wandelwagen naast de kant staan.”