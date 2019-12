Twee Dinies in één gezin en hoe dat ging wringen

Er zit een kindje in mijn hoofd, al meer dan vijftig jaar. Een beeldschoon kindje met grote ogen en donker krullend haar. Dat kindje dat niet ouder mocht worden dan vier jaar, vier maanden en twee weken, dat slechts 1595 dagen te leven kreeg. Ze was het jongere zusje van mijn jeugdvriendinnetje. Ik kwam er elke dag over de vloer. Wat ik me herinner, is dit: een box midden in de kamer, daar zat een peuter in met een helm op. Die moest haar hoofdje beschermen na die akelige hersenoperatie. Maar ineens was de box verdwenen. En het kindje ook. Diny was haar naam.