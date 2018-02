Twee doden bij ongeluk tussen Breda en Antwerpen

VIDEO Bredase transporttycoon Piet (72) bedenkt nieuw model hijskraan

5 februari BREDA - Vraag Piet Stoof (72) uit Breda iets over hijskranen of zwaar transport, en hij begint te praten om niet meer te stoppen. De energie spat bijna voelbaar van hem af, helemaal als hij het over zijn nieuwste geesteskind heeft, de Focus. Volgens Stoof de kraan van de toekomst, omdat voor het opbouwen van de kraan een oppervlak nodig is van slechts van 22 meter bij 22 meter.