Twee eeneiige tweelingen trouwen met elkaar: ‘We hebben wel allemaal een ander karakter’

Wie is toch die vrouw die je alleen op de rug of van opzij ziet?

VEGHEL - Wie is die vrouw? We zien haar van opzij of op de rug. Haar gezicht is niet goed zichtbaar. Ze staat in een vreemde omgeving en lijkt gevangen in een beeld dat direct vragen oproept. Typerend voor het werk van Jenny Ymker dat vanaf 28 augustus te zien is in de Wiebenga silo aan de Noordkade in Veghel.

12 augustus