Twee jaar cel en TBS voor man die agent in Helmond neerstak

De rechtbank in Den Bosch achtte doodslag bewezen, maar hield er bij de strafbepaling rekening mee dat de dader verminderd toerekeningsvatbaar is. ,,Het slachtoffer heeft het overleefd, maar de steekwond had voor hetzelfde geld dodelijk kunnen zijn”, onderstreepte de rechter in het vonnis. ,,De rechtbank weegt bij de strafoplegging niet speciaal als strafverzwarend mee dat het een agent is die is neergestoken. Volgens de rechtbank ging het handelen van de verdachte gepaard met een verhoogd stressniveau door de aanstaande uithuisplaatsing.”