Twee jaar na de aanslag hebben Hedelse broers zicht op een nieuw huis, maar loslaten en doorgaan? ‘Zo makkelijk is dat niet’

Geweldsex­plo­sie in Klundertse woning draait uit op moordonder­zoek: Poolse vrouw overleden

KLUNDERT - De zware geweldszaak begin juni met drie Poolse gewonden in een woning in Klundert, is uitgelopen op een moordonderzoek. Naar nu blijkt is het zwaar gewonde vrouwelijke slachtoffer (55) enkele weken na het incident overleden aan haar verwondingen.

29 december