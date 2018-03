Twee luchtdrukwapens in beslag genomen van 11-jarige jongen in Oosterhout

Wietkwekerij in wokchinees Mariahout was 'tikkende tijdbom'

28 februari MARIAHOUT - In het Chinese wokrestaurant in Mariahout is bij een inval woensdagochtend een enorme hennepplantage ontdekt. De gehele bovenverdieping van het restaurant en van een bijgebouw stonden vol met 2000 tot 2500 hennepplanten, een 'opvallende vondst' volgens de politie.