Twee nieuwe bestemmingen vanaf Eindhoven Airport

Groot aantal kluisjes opengebroken bij Rabobank in Oudenbosch

6 maart OUDENBOSCH - De kluizenkelder van de Rabobank aan de Kade 26 in Oudenbosch is het afgelopen weekend bezocht door dieven. Volgens de politie is 'een groot aantal kluisjes' opengebroken, maar is onbekend hoe groot de buit is.