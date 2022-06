Twee verdachten van Osse moordzaak komen op vrije voeten

Beach Boys spelen in 013 de pannen van het dak

TILBURG - Mike Love is 81 jaar. Bruce Johnston 79. Ze horen tot de originele bezetting van de legendarische Californische surfband The Beach Boys, die in 1961 werd opgericht door Brian Wilson, zijn broers Carl en Dennis, neef Mike Love en schoolvriend Al Jardine. Zondagavond waren de Beach Boys in het kader van hun ‘Sixty Years of The Sound Of Summer Tour’ in 013 in Tilburg.

