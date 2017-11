Tweede bedrijf loost GenX zonder dat waterschap ervan wist

AARLE-RIXTEL - Er blijkt een tweede Nederlands bedrijf te zijn dat de omstreden stof GenX loost in het oppervlaktewater. Het bedrijf heeft zich onlangs bij de overheid gemeld, nadat verhoogde concentraties van de mogelijk kankerverwekkende stof werden gevonden in het oppervlaktewater. Het is nog onduidelijk of het bedrijf een vergunning heeft om de stof te lozen: het waterschap wist niet van de lozing af.

Dat vertelde de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu, Cora van Nieuwenhuizen, maandag aan de Tweede Kamer. ,,Er heeft zich een bedrijf gemeld dat de bron lijkt te zijn’’, aldus de minister. ,,We zijn nu aan het onderzoeken of zij een vergunning hadden, en of er nóg meer bedrijven zijn die de stof in het water lozen.’’ De minister wilde niet zeggen om welk bedrijf het gaat, wel dat het om een Nederlandse firma gaat.

Van Nieuwenhuizen moest onlangs melden dat op twee plekken in Noord-Brabant verhoogde concentraties GenX zijn gevonden in het oppervlaktewater, die niet waren te verklaren door de lozingen van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Dat bleek uit onderzoek van het RIVM, ingesteld nadat het AD op diverse plekken buiten de regio Dordrecht GenX in het drinkwater had gevonden. GenX is volgens het RIVM 'mogelijk kankerverwekkend'.

Verrast

,,De vondsten in Brabant hebben iedereen verrast’’, aldus de minister maandag. ,,We willen nu heel precies weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. De normen in het drinkwater zijn niet overtreden, dus dat is veilig. Maar ik begrijp de ongerustheid over deze GenX-vondsten. Alleen al de naam is eng.’’

De stof werd op twee plekken in Noord-Brabant gevonden: bij Eindhoven en bij Aarle-Rixtel. Het bedrijf dat zich gemeld heeft, is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de vondst bij Aarle-Rixtel. De concentratie die bij Eindhoven werd gevonden, was echter nog vele malen hoger. De bron daarvan is volgens de minister nog onduidelijk.

Kankerverwekkend

GenX is volgens het RIVM mogelijk kankerverwekkend voor de mens. Ook heeft het effecten op de lever. Tot nu toe was alleen bekend dat Chemours in Dordrecht de stof in het oppervlaktewater loost. Daarop is veel kritiek. De provincie heeft de vergunning onlangs al fors aangescherpt, maar dat gaat waterbedrijf Oasen niet ver genoeg: dat is naar de rechter gestapt om de lozing van GenX nog verder omlaag te krijgen.