Tweede brandbrief over jeugdzorg moet Tweede Kamer wakker schudden

Bossche Amacom in handen Ierse wereldspe­ler

15 mei DEN BOSCH - Amacom, de in Den Bosch gevestigde distributeur en groothandel in consumentenelektronica en klein huishoudelijke apparatuur, is overgenomen door de in Ierland gevestigde wereldspeler DCC. Deze Ierse en beursgenoteerde gigant heeft via haar dochterbedrijf Exertis - distributeur in zakelijke communicatiemiddelen, audiovisuele producten en netwerkvoorzieningen - een meerderheidsbelang verworven in het Bossche bedrijf dat meer dan honderd mensen in dienst heeft.