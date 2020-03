Tweede corona-golf bereikt Brabant: ‘We zien aantal nieuwe patiënten in ziekenhuizen weer snel stijgen’

DEN BOSCH - Na een dip van twee dagen neemt het aantal nieuwe coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen weer toe. De tweede golf zit meer verspreid over de provincie. ,,We zien een toename in de regio's Helmond, Den Bosch, Roosendaal en Bergen op Zoom. Het gaat om serieuze aantallen.”

,,We zitten vandaag weer op 25 of zelfs meer nieuwe patiënten in de Brabantse ziekenhuizen”, zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (Roaz). Hij heeft net de Brabantse briefing achter de rug. ,,Het begin van de week zaten we ook rond de 25 per dag. Vrijdag en zaterdag liep dat terug, tot rond de 15. Nu zien we weer een toename.”

Zijn voorlopige verklaring: carnaval zorgde voor een eerste piek in Brabant. ,,Met Breda, Tilburg en de regio van Uden en Veghel als haarden. Na de carnaval heb je even een terugval en vervolgens pakt het weer op, maar dan meer verspreid.” Den Bosch telt sinds vandaag 14 patiënten, Helmond 17, Bergen op Zoom en Roosendaal samen 9. Volgens de officiële cijfers van het RIVM zijn in totaal 1135 Nederlanders positief getest. Onder hen zijn 431 Brabanders. Niet iedereen hoeft naar het ziekenhuis.

Voorlopig geen paniek

Berden verwacht dat deze tweede golf ‘veel groter’ zal zijn dan die van de carnavalsperiode. Hij wil echter geen paniek zaaien. ,,Voorlopig kunnen we nog echt goed aan, maar als het doorgaat wordt het wel spannend.”

Op dit moment tellen de Brabantse ziekenhuizen samen zo'n 140 beademingsbedden op de intensive cares. Dat aantal wordt nu met 50 tot 100 procent uitgebreid, zegt Berden. Volgens zijn meest recente cijfers liggen er ‘meer dan 110 patiënten’ in de ziekenhuizen, van wie zeker 35 op de ic-afdelingen.

Het duurt tien tot veertien dagen voordat de effecten zichtbaar worden van de eerder deze week genomen noodmaatregelen van het kabinet. Volgens Berden werken ze sowieso. ,,Het is eigenlijk het spiegelbeeld van carnaval, waarbij heel veel mensen bij elkaar waren. Dat leidt tot een piek. Geen contact kan zorgen voor een daling. Zo moet je het zien.” Als het aan de Roaz ligt, gaat ook de horeca komende weken dicht om het contact verder te beperken.

Volledig scherm Bart Berden. © nvt