Tweede coronagolf in Brabant op zijn retour, Midden- en West-Brabant nog op hoogste risiconiveau

De piek van de najaarsgolf ligt nu twee weken achter ons. Het aantal nieuwe infecties daalt verder: het RIVM telde de afgelopen week ruim 6.000 besmettingen minder dan de week ervoor. In Brabant werden deze week ruim duizend minder positieve coronatesten geconstateerd. De regio Midden- en West-Brabant is nog een van de vier regio's die in het hoogste risiconiveau valt.

Dat blijkt uit de nieuwe weekcijfers die het RIVM zojuist heeft gepubliceerd. Ook de daling in de dagkoers zet verder door. Het afgelopen etmaal werden landelijk 4320 positieve testen gemeld, flink lager dan de ruim vijfduizend die de afgelopen dagen werden gemeld. In Brabant lag het aantal coronabesmettingen dinsdag op 851, iets lager dan de ruim negenhonderd die de afgelopen week gemiddeld per dag werden opgetekend. Maandag waren er 990 nieuwe besmettingen.

In vergelijking met andere veiligheidsregio's behoort Brabant deze week nog altijd tot het gebied met veel besmettingen per 100.000 inwoners. In Midden- en West-Brabant lag de besmettingsgraad met 251,5 positieve testen per honderdduizend inwoners iets hoger dan de rest van Brabant. In Brabant-Zuidoost lag dat op 246,6 en in Brabant-Noord op 228,6. Twente scoorde de afgelopen week het hoogste met 301,4 positieve testen per 100.000 inwoners.

De regio Midden- en West-Brabant is nog een van de vier regio’s die in het risiconiveau ‘zeer ernstig’ valt, omdat het aantal positieve testuitslagen hoger dan 250 per 100.000 inwoners is. De andere Brabantse veiligheidsregio's zouden een stapje omlaag kunnen, naar het niveau ‘zorgelijk'. Of dat ook gaat gebeuren, hangt af van de beoordeling die het Rijk, de GGD’en en de veiligheidsregio’s samen maken. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bepaalt uiteindelijk op welk risiconiveau een regio zit. Daarbij wordt ook gekeken naar andere factoren, zoals de zorgcapaciteit. ,,Bij het bepalen of een regio terug kan naar een lager risiconiveau wordt grote voorzichtigheid betracht”, benadrukt de Rijksoverheid.

De risiconiveaus vormen de basis voor overheidsmaatregelen. Als in meerdere regio’s de situatie “zeer ernstig” is, gelden de zwaarste maatregelen voor het hele land. Dat is dus duidelijk nog het geval.

Afgelopen week overleden in Brabant 51 patiënten aan de gevolgen van het coronavirus.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.