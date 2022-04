Tweede Kamerlid Raymond Knops helpt met Gennepse coalitie smeden

Nog nooit zo veel wolven in Brabant gezien, ook welpjes gesigna­leerd

Het aantal wolven in Brabant is fors toegenomen. Lange tijd was het voornamelijk één wolf die door Brabant liep, nu zijn het er maar liefst zes. Dat is volgens onderzoekers erg uitzonderlijk, nooit eerder zagen ze er zo veel.

6 april