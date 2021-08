Tweedehandsauto's niet aan te slepen: 'Het is vechten om een karretje te kunnen kopen’

Begin deze week verkocht Ronny Hoskam, eigenaar van The Carfactory in Velddriel, de laatste bestelbus uit zijn voorraad. En voorlopig verwacht hij geen nieuwe voorraad op de kop te tikken via zijn buitenlandse kanalen. ,,Ik heb nog een paar inruilwagens staan, maar het gros is weg. Ik ben maar even gestopt met inkopen, want er zijn modellen die zo schaars zijn dat ze mij 40 procent boven de normale inkoopprijs kosten. Dat kan ik toch niet doorberekenen aan de klant?”