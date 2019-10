Tweetal in Roosendaal ontvoerd, bedreigd, geslagen en vier uur later vrijgelaten in Hoogvliet

Drama voor Circolo: belangrij­ke voorstel­ling gaat niet door omdat artiest in ziekenhuis ligt

12:47 TILBURG - Dé blikvanger van Festival Circolo, voorstelling ‘L’Absolu’ van het Franse gezelschap Les Choses de Rien in een dertien meter hoge silo bij Theaters Tilburg, komt te vervallen. De opbouw van de silo zou vrijdag beginnen en de eerste voorstelling stond gepland voor maandag. Boris Gibé, de bedenker en soloartiest van de circusvoorstelling is in het weekend acuut opgenomen in het ziekenhuis en heeft inmiddels een operatie aan zijn darmen achter de rug.