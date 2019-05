Twitter gaat helemaal los op Brabantse tweets van Netflix: ‘Dit is geen Brabants, echt verschrikkelijk’

Duif mishandeld in Grave, ‘vogel werd over straat geschopt’

11:21 GRAVE - In Grave is donderdagavond een duif mishandeld, meldt de Dierenambulance Brabant Noord-Oost op Facebook. Een omstander meldde dat de vogel over straat geschopt werd. De vogel raakte ernstig gewond aan een vleugel en is naar de vogelopvang gebracht.