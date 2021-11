‘Tydingen van belang’ zijn al 250 jaar het hoofdgerecht van de krant

Hoogste aantal besmettin­gen in week tijd ooit in Brabant: 23.043 mensen positief getest

Het aantal gemelde positieve coronatesten in Brabant heeft een nieuw weekrecord bereikt. In een week zijn de cijfers met iets meer dan 49 procent gestegen. Deze week zijn 7.597 meer nieuwe besmettingen in Brabant gemeld, ten opzichte van vorige week. Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in Brabant weer meer dan 23.000 besmettingen gemeld.

23 november