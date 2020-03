Udense chirurg: ‘Frustrerend dat ziekenhuizen ons zo weinig helpen’

Brabander Joey (21) verbijs­terd na appje van arts: ‘Was ik de eerste doodzieke Nederlan­der met corona?’

19:20 HELMOND - ,,Wat ik net te horen krijg, sla ik steil van achterover.” De 21-jarige Joey Schouten uit Helmond belandde twee maanden geleden doodziek in een Indonesisch ziekenhuis en had geen idee wat er met hem aan de hand was. Wat de jonge wereldreiziger toen nog uitsloot kreeg hij donderdag - na maanden van onzekerheid - toch bevestigd in een appje van zijn arts: hij heeft als één van de eerste Nederlanders het coronavirus gehad.