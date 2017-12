'Uil aan een ringetje op een kerstmarkt of kinderfeestje? Hou ermee op'

Niet te meten: 17.000 stoffen in water Zuid­oost-Bra­bant

8 december DEN BOSCH/ HELMOND - De omstreden GenX-stoffen werden recent in water in deze regio ontdekt omdat er speciaal naar werd gezocht. Maar wat zit er behalve hormonen, drugs en medicijnen nog meer in het water dat door onze beekjes stroomt?