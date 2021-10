Uit de kast komen is voor sommigen appeltje-eitje, voor anderen een ware strijd

Nieuwsover­zicht | Flinke lekkage stadsver­war­ming - Hans en Monique schrijven boek over hun overleden zoon Tjalling (27)

3 oktober Geven we momenteel massaal ons coronaspaargeld uit? Die vraag werpt zich op als we de drukte van de laatste tijd in de Brabantse winkelstraten zien. Vandaag was het daar overigens wat rustiger, want het was een druilerige dag. Verder sloegen natuurbeschermers alarm over illegaal gedode wolven en spraken we coronacijferkoning Marino van Zelst. Mathieu van der Poel startte voor het eerst in zijn carrière in Parijs-Roubaix. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag 3 oktober.