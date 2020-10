Uitbraak corona in zorgcentrum Boxmeer: 4 bewoners besmet, 2 overleden

,,Dit is heel verdrietig. Of corona ook de overlijdensoorzaak is geweest, is niet zeker, omdat deze mensen een kwetsbare gezondheid hadden’’, zegt een woordvoerster van Pantein.

Besmettingen in één groep

De andere negen zorgcentra van Pantein zijn vooralsnog coronavrij. Hoe het virus binnen is gekomen in het Boxmeerse verzorgingstehuis, dat eerder gevrijwaard bleef van corona, weten ze bij Pantein niet.



,,Dat kunnen we helaas ook niet achterhalen. De besmettingen in Symfonie doen zich voor in één groep. Zij wonen in een afgescheiden gedeelte van het gebouw. Ze worden ook apart verpleegd. In andere delen van dit zorgcentrum zijn geen besmettingen.’’



Tijdens de eerste coronagolf afgelopen voorjaar werden de zorgcentra van Pantein in de gemeente Sint Anthonis hard getroffen door het virus. In De Lookant in Wanroij en Op ’t Hoogveld in Sint Anthonis kwamen toen negen bewoners te overlijden die positief getest waren op corona.