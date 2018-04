Uitlaatrondje eindigt bijna in drama, jonge vrouw schiet baasje te hulp: 'Zonder haar was Biggy dood'

EINDHOVEN – Een zonnige wandeling door het bos eindigde afgelopen zondag bijna in een nachtmerrie voor Clara Veerbeek (30) uit Eindhoven. Tijdens het uitlaatrondje zakte Biggy, de Amerikaanse bulldog van haar vriend, plotseling in elkaar. Een onbekende vrouw schoot te hulp en redde daarmee het leven van de jonge hond. Wie was deze redder in nood? ,,Ik ben al de hele week naar haar op zoek."

Die zondag raken Clara en haar vriend volledig in paniek. ,,Van het ene op het andere moment viel Biggy neer. Zomaar uit het niets”, vertelt de Eindhovense tegen deze krant. ,,Hij probeerde nog op te staan, maar hij had echt geen kracht meer. Het zag er heel slecht uit. We hadden geen idee wat we moesten doen. Het was nog een heel stuk lopen naar ons huis. Zou Biggy dat wel redden?”

Geen seconde te verliezen

Een jonge vrouw ziet alles van een afstand gebeuren en aarzelt geen moment. Ze rent naar Clara en haar vriend en stelt voor dat ze Biggy naar de dichtst bijzijnde dierenarts brengt. Het tweetal mag met haar meerijden.

,,Daar waren we zo blij mee, want we hadden geen seconde te verliezen”, blikt het baasje terug. ,,Een paar minuten later waren we al bij de praktijk en ontfermde een arts zich over onze Biggy.”

Kleine overlevingskans

De verwachtingen zijn allerminst positief. Clara en haar vriend moeten rekening houden met het ergste. ,,Biggy had een overlevingskans van zo’n tien procent”, vertelt ze. ,,Uit onderzoek bleek dat zijn hersenen oververhit zijn geraakt, vermoedelijk vanwege het warme weer. Zijn lichaam had een flinke klap gemaakt.”

Biggy ligt de hele dag aan de beademing en wordt kunstmatig in coma gehouden, het is afwachten hoe hij daar uit gaat komen. In de avond krijgt het koppel bericht: Biggy heeft het gered en wordt als het goed is weer helemaal de oude. ,,Een wonder!”, schreeuwt Clara uit van vreugde. ,,Hij heeft die dag een hoop beschermengeltjes gehad.”

Oproep

Eén van die engeltjes is volgens Clara de nog onbekende vrouw die met haar kordate actie het leven van de viervoeter redde. ,,Ze verdient een grote bos bloemen en een autowasbeurt van ons! Zonder haar was onze Biggy er misschien niet meer geweest!”, laat de Eindhovense in een Facebook-bericht weten, dat al duizenden keren is gedeeld en ‘geliket’.

De enige informatie die over de vrouw bekend is, is dat ze in een zwarte Opel Astra Cabrio model 95/98 reed. Clara hoopt van ganser harte dat de redster haar oproep op Facebook en in deze krant voorbij ziet komen. Ze richt zich direct tot haar.