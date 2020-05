Uitspraak rechter over boerenbeleid Brabant uitgesteld

Brabants nieuws van maandag | Nog stillere dodenher­den­king en tiener opgepakt voor gewelddadi­ge woningover­val

18:20 Het is vanavond stil op straat in Nederland. Door dodenherdenking mogelijk nog stiller dan het afgelopen weken al was. Om 20.00 uur geen massale kransleggingen bij monumenten, maar eenzame burgemeesters die hun hele bevolking vertegenwoordigen. Verder is het de dag dat in België de maatregelen rondom de lockdown iets soepeler worden.