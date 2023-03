Uitvoering van de Passion en langer veilig fietsen: Dit is er verder nog te doen

Erfgoedcentrum Tongerlohuys aan de Kerkstraat voldoet weer aan alle eisen van de Museumnorm en is weer opgenomen in het Museumregister. Dat is het register van museale instellingen die ‘aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum.’ Deze criteria staan in de Museumnorm. Belangrijk voor het Tongerlohuys is dat het nu aangesloten blijft bij de Museumkaart.

Het Tongerlohuys is beoordeeld op zeventien normen, waaronder het beleidsplan, collectiebeheer, personeelsbeleid en veiligheid. Een auditor kwam langs voor gesprekken met de directie, Raad van Toezicht en de medewerkers. ,,Wij hebben de afgelopen jaren een behoorlijke verbeteringsslag gemaakt. We zijn met elkaar aan de slag gegaan om te professionaliseren. De collectieregistratie is verbeterd, het personeelsbeleid is onder de loep genomen en het beleid voor vrijwilligers staat nu als een huis. Ook verdiepen we ons in verduurzaming en klimaatregulering. We blijven leren en verbeteren, want je krijgt de certificering niet zomaar’’, aldus Janine Verster van het Tongerlohuys.