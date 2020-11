Uitzendbaas slaat arbeidsmigrant in elkaar op uitgelekte beelden; vakbond FNV doet aangifte

18 graden om 07.00 uur: het is opvallend warm voor een novembe­roch­tend

2 november Wie maandagmorgen een stap buiten de deur zet, zou zomaar kunnen denken dat het hartje zomer is. Om 07.00 uur was het al dik 18 graden op het weerstation in Gilze en Rijen. En dat op een novemberochtend. Het is volgens Weerplaza - nog voor de zon op is - de warmste 2 november ooit gemeten.