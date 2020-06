Ultieme oproep in onderzoek naar koelbloedige moord op Gerwense Zyra Weiss en haar verloofde

Verpleeg­huis Veghel dicht, en die wachtlijs­ten dan?

11:00 VEGHEL - Woonzorgcentrum Joachim & Anna in Veghel sluit mogelijk sneller dan voorzien. Dan is het: wég verpleeghuis, terwijl er landelijk 21.000 ouderen voor zo’n beschutte plek op de wachtlijst staan. BrabantZorg zegt niet in te leveren op de verpleeghuis capaciteit. Maar was uitbreiden niet beter?