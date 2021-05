UMCG waarschuwt voor drankspel: ‘Bierdop in slokdarm is levensgevaarlijk’

Bij het drankspel is het de bedoeling dat je een bierdop in het glas van een ander gooit. Wanneer dit gebeurt moet diegene het glas met dop en al opdrinken. ‘De dop kan vast komen te zitten in je slokdarm of in je maag', waarschuwt het ziekenhuis.



Dit kan volgens de medische experts grote gevolgen hebben. ‘Aangezien de doppen groot en scherp zijn kan dit schade veroorzaken aan het weefsel van de slokdarm en de maag. Afgelopen weken hebben we al meerdere bierdoppen verwijderd.’