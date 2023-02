‘Une belle histoire’ brengt 10.750 euro op

Geen zorgen over jonge aanwas in Zandhazend­urp: Reutemeteu­t­rit heeft toekomst

ROSMALEN - Na drie jaar van afgelasten is de Reutemeteutrit van Rosmalen weer mogelijk. Deze 53 jaar oude traditie kan zich voorlopig voortzetten, want waar in andere ritten ophouden te bestaan door gebrek aan jonge aanwas, hoeven ze zich daar in Zandhazendurp geen zorgen over te maken.

