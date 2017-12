Unesco, Van Gogh... Brabant zet alle molenaars (behalve die van windturbines) in het zonnetje

GroenLinks vindt de molenaars wel een pluim verdienen, nu het molenaarschap is opgenomen op de Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed. Dat donderdag het met steun van de provincie aangekochte Van Gogh-schilderij De Collse Watermolen het Noordbrabants Museum in Den Bosch bereikte, bracht fractieleidster Patricia Brunklaus helemaal in molenstemming. ,,Die mensen doen - vaak vrijwillig - zulk mooi werk in de provincie, het is tijd dat we ze dat eens laten weten."