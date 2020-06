‘Unieke geboorte’: secretarisvogel uit ei gekropen in Beekse Bergen

De secretarisvogel broedt zelden eieren uit in dierentuinen. Wereldwijd is het pasgeboren roofvogeltje dan ook pas het zevende kuiken in twaalf maanden tijd. ,,Dit jong is de vierde in Europa”, aldus dierenverzorger Robin Meijer. ,,Ons ouderpaar heeft al meerdere nestjes grootgebracht en is daarmee waarschijnlijk het meest succesvolle koppel van Europa. Daar zijn we heel trots op.”