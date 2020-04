Universiteit en UMC Utrecht herplaatsen ex-proefdieren die anders gedood zouden worden, Manon (23) redde twee ratten

Peelbrand onder controle: nablussen kan nog weken duren

23 april DEURNE - De brand in de Deurnsche Peel is onder controle, laat burgemeester Hilko Mak van Deurne weten. Het vuur is nog niet uit en smeult nog op verschillende plekken ondergronds. Nablussen kan weken in beslag gaan nemen, aldus de brandweer. De vijf gezinnen die nog niet terug naar huis konden vanwege rook en brandgevaar, kunnen deze donderdagavond weer in hun eigen bed slapen.