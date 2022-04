Universiteiten lokken studenten met gratis lunch en koffie, maar die volgen de colleges liever thuis

De Cube is het pronkjuweel van de universiteit van Tilburg: gloednieuw en voorzien van de modernste snufjes. Maar voor wie is dit eigenlijk gebouwd, vraag je je af als je bij de grootste collegezaal van heel de campus naar binnen gluurt. Van de 600 stoelen zijn er maar 52 bezet bij aanvang van het college statistiek voor eerstejaarsstudenten International Business Administration. In de collegezalen in andere gebouwen is het beeld deze donderdagochtend niet veel anders.